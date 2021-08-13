В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного жителя

В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного жителя

В ходе следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции накануне в совершении убийства задержали ранее не судимого 38-летнего мужчину. Об этом сообщает Следственный комитет России по Петербургу.

Ранее Следственный комитет России по Ленобласти возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) по факту безвестного исчезновения 32-летнего мужчины.

Закономерным результатом работы межведомственной аналитической следственно-оперативной группы по раскрытию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, возглавляемой руководителем следственного управления по Ленинградской области Сергеем Сазиным, стало раскрытие этого особо тяжкого преступления.

Следствие установило, что в конце января 2021 года в ходе конфликта один из подозреваемых ударил по голове потерпевшего тупым твердым предметом, от которого тот скончался. Тело потерпевшего в течении нескольких месяцев находилось в гараже, который был в аренде у подозреваемого.

В начале июля 2021 злоумышленник вывез останки тела из гаража в лес, где сжег и закопал.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении и в ходе проверки показаний на месте указал место сокрытия частей тела потерпевшего.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека.