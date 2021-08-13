Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека

Данилова задержали и в этот же день ему предъявили обвинение. Фото: pixabay

Данилова задержали и в этот же день ему предъявили обвинение. Фото: pixabay

Суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Данилова, обвиняемого в похищении человека.

По версии следствия, накануне Данилов и неустановленные лица незаконно проникли в квартиру, расположенную по адресу: г. СПб, Невский район, Товарищеский пр., д.1, корп.1, против согласия проживающего в ней человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Против его воли, хозяина квартиры схватили, положили на пол, скрутили руки веревкой и принудительно заставили сесть в машину. Затем, его вывезли в неустановленном направлении.

Данилова задержали и в этот же день ему предъявили обвинение. Вину мужчина не признал.

Данилов и защитник возражали. Защитник указал, что Данилов впервые привлекается к уголовной ответственности, является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства и регистрации, в связи с чем просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Срок меры будет известен 11 ноября.

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