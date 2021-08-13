Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека

Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека
Данилова задержали и в этот же день ему предъявили обвинение. Фото: pixabay

Суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Данилова, обвиняемого в похищении человека.

По версии следствия, накануне Данилов и неустановленные лица незаконно проникли в квартиру, расположенную по адресу: г. СПб, Невский район, Товарищеский пр., д.1, корп.1, против согласия проживающего в ней человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Против его воли, хозяина квартиры схватили, положили на пол, скрутили руки веревкой и принудительно заставили сесть в машину. Затем, его вывезли в неустановленном направлении.

Данилова задержали и в этот же день ему предъявили обвинение. Вину мужчина не признал.

Данилов и защитник возражали. Защитник указал, что Данилов впервые привлекается к уголовной ответственности, является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства и регистрации, в связи с чем просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Срок меры будет известен 11 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директора ЖКС №2 Невского района заключили под домашний арест по делу о взятке.

новости СПб похищение человека происшествие санкт-петербург суд


 

Новости партнеров
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного ...
Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека
Директора ЖКС №2 Невского района заключили под домашний арест по делу о взятке
Злоупотребление алкоголем вдвое повышает риск заражения COVID-19
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Петербург наращивает темпы вакцинации
Какие продукты лучше всего укрепляют иммунитет в пандемию
Эксперты назвали главные ошибки начинающих фрилансеров