Директора ЖКС №2 Невского района заключили под домашний арест по делу о взятке

Директора ЖКС №2 Невского района заключили под домашний арест по делу о взятке
Подозреваемому грозит наказание до девяти лет лишения свободы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Директор ООО «Жилкомсервис №2» Невского района Северной столице подозревается в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Сегодня, в пятницу, 13 августа, суд Петербурга заключил его под домашний арест.

В полиции считают, что мужчина предложил одному из представителей подрядной организации предать ему деньги в обмен на беспрепятственное подписание актов выполненных работ по уборке и содержанию мест общего пользования. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Бизнесмен согласился, а сам доложил полиции о взятке. Передачу денег контролировали полицейские. Директора задержали и отвезли в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание до девяти лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга продлил депутату Резнику домашний арест еще на три месяца.

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