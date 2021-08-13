Доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови

Доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови
В Северной столице нет дефицита крови и её компонентов. Фото: pixabay.com

За первую неделю августа жители Петербурга сдали 452 литра крови на Городской станции переливания.

Количество желающих сдать кровь в городе становится все больше. За первую неделю донорами стали более тысячи человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что доноры спасают как плановых пациентов, так и больных COVID-19, сообщает пресс-служба Смольного.

На станции с прошлого года ведут заготовку противоковидной плазмы. За первые полгода 2021 года кровь сдали 14, 1 тысячи петербуржцев. В Северной столице нет дефицита крови и её компонентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дефицита донорской крови и ее компонентов в России не наблюдается. Об этом заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России. Сейчас запас готовой к выдаче плазмы составляет 250 тонн.

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