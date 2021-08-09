ФМБА опровергло информацию о дефиците донорской крови

Также отметили увеличение количества доноров крови на семь процентов. Фото: https://pixabay.com/

Также отметили увеличение количества доноров крови на семь процентов. Фото: https://pixabay.com/

Дефицита донорской крови и ее компонентов в России не наблюдается. Об этом заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России.

ФМБА официально заявило, что на данный момент в учреждениях службы крови нет дефицита крови. Сейчас запас готовой к выдаче плазмы составляет 250 тонн. Эти показатели превышают ежемесячную выдачу по России в пять раз, отмечают в ФБМА. Об этом сообщает ТАСС.

На карантинизации находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности. Также отметили увеличение количества доноров крови на семь процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус. Все домохозяйства в Нидерландах абсолютно бесплатно получат по два теста на ковид. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Хуго де Йонге.