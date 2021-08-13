Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа

В последний раз канцлер Германии Ангела Меркель была в России весной три года назад. Фото: kremlin.ru

В последний раз канцлер Германии Ангела Меркель была в России весной три года назад. Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 20 августа.

Это будет в последний раз перед уходом с поста. Подробности программы визита еще неизвестны. Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры обоих государств собираются обсудить международные отношения и политику. Путин и Меркель обсудят международные и региональные вопросы.

В последний раз Меркель была в России весной три года назад. Тогда она встретилась с главой Росси в Краснодарском крае.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне 15 июля обсудят газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.