Байден и Меркель обсудят «Северный поток — 2» в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне 15 июля обсудят газопровод «Северный поток — 2».

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это, определенно, будет частью обсуждения», — сказала она.

Псаки также отметила, что Байден до сих пор считает газопровод «плохой сделкой». Она добавила, что не будет прогнозировать, каким будет исход этой встречи.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.