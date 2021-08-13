Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

В Европе минувший июль стал жарче вторых месяцев лета 2010 и 2018 года. Фото: unsplash

В Европе минувший июль стал жарче вторых месяцев лета 2010 и 2018 года. Фото: unsplash

В июле этого года общемировая температура побила все рекорды за 142 года метеонаблюдений. Об этом сообщили американские специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В прошлом месяце общая температура поверхности Земли и океана оказалась на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения в 20-м веке, которое составляло 15,8 градуса. Июльский показатель на 0,01 градуса превысил последний рекорд, установленный пять лет назад.

В Северном полушарии температура поверхности планеты превзошла рекорд 2012 года, превысив среднее значение на 1,54 градуса.

В Азии жаркий июль побил рекорд 2010 года. А в Европе минувший июль стал жарче вторых месяцев лета 2010 и 2018 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погодный ад возвращается: в России опять ждут аномальную жару.