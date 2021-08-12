Погодный ад возвращается: в России опять ждут аномальную жару

В этом году погода преподнесла сюрпризы не одной стране. В России было пекло, аномальную жару также зафиксировали в США и Канаде, Южная Африка и Бразилия, напротив, столкнулись с низкими температурами. Несколько европейских стран начали уходить под воду, а Турцию и Сибирь мучают пожары. Подарки на этом, как оказалось, не заканчиваются.

До конца лета природа еще успеет удивить россиян. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в большей части страны ожидаются температуры на семь-десять градусов выше нормы.

Уже в ближайшие дни аномальные температуры начнут фиксировать в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Республике Коми. Максимальное значение может достигнуть 29 градусов.

Тяжело придется тем, кто живет на юге центра Европейской России. Температурная норма там будет серьезно превышена. Термометры начнут показывать 30-35 градусов. Самую высокую температуру ждут в Воронежской области – до 37 градусов, передает РИА Новости.

«В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35 градусов», — уточнил Вильфанд.

Жителям Астраханской и Ростовской областей, а также Калмыкии предстоит приготовиться к 41-градусной жаре. Ситуация почти не лучше в Северо-Кавказском федеральном округе – воздух там может прогреться до +39 градусов.

На Таймыре норма превысит десять градусов. Жара не обойдет стороной и Дальний Восток.

Отметим, в этом году в мире природа устроила настоящий погодный ад. Россияне, американцы и канадцы уже сходили с ума от жары. Больше всего общественность шокировали последствия наводнений. Летом затопило Бельгию, районы Франции и Нидерландов. Больше всего пострадала Германия – вода там доходила до крыш, а погибли десятки человек. Подобная ситуация с наводнениями сложилась и в Китае.

Специалисты считают, что человечество расплачивается за свои действия. Немецкий метеоролог Йоханнес Квас высказывал точку зрения, согласно которой, события, происходящие сейчас, — следствие выбросов, которые попали в атмосферу еще несколько десятков лет назад. Планета нагрелась уже на 1,2 градуса больше по сравнению с доиндустриальным периодом.