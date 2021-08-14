В Ленобласти еще 231 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 231 человек заболели коронавирусом
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 231 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 380 случаев ковида. При этом выздоровели 47 914 пациентов. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 315.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1823 случая. По суточному приросту лидирует Москва — 2317 случаев. На третьем месте Московская область — 1307.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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