В Ленобласти вторые сутки ищут истощенного тюленя

У поселка Пески в Выборгском районе Ленобласти местные жители заметили серого тюленя, который попросил у людей помощи. К тому моменту, когда помощь подоспела, ластоногий уже уплыл.
Последний раз очевидцы видели животное примерно 13 августа в 20:00. В Центре реабилитации ластоногих попросили неравнодушных помочь в поисках серого немолодого самца.
Все неравнодушные могли бы осмотреть берег залива.
«Если найдете, звоните – 6992399″, —рассказали представители фонда аккаунте центра в соцсети Instgram.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю. В городе озабочены сохранением экосистемы Балтики и морских ластоногих.