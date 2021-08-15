В Ленобласти вторые сутки ищут истощенного тюленя

Последний раз очевидцы видели животное примерно 13 августа в 20:00. Фото: скриншот Instgram

Последний раз очевидцы видели животное примерно 13 августа в 20:00. Фото: скриншот Instgram

У поселка Пески в Выборгском районе Ленобласти местные жители заметили серого тюленя, который попросил у людей помощи. К тому моменту, когда помощь подоспела, ластоногий уже уплыл.

Последний раз очевидцы видели животное примерно 13 августа в 20:00. В Центре реабилитации ластоногих попросили неравнодушных помочь в поисках серого немолодого самца.

Все неравнодушные могли бы осмотреть берег залива.

«Если найдете, звоните – 6992399″, —рассказали представители фонда аккаунте центра в соцсети Instgram.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в День ВМФ в Кронштадте открыли памятник серому тюленю. В городе озабочены сохранением экосистемы Балтики и морских ластоногих.