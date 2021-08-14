Петербуржцам предложили выбрать имя детенышу гиббона

Детёныши белоруких гиббонов находятся в очень тесном контакте с матерью. Фото: скрин "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Детёныши белоруких гиббонов находятся в очень тесном контакте с матерью. Фото: скрин "Ленинградский зоопарк" "ВКонтакте"

Только год спустя после рождения детеныша гиббона сотрудники Ленинградского зоопарка смогли определить пол животного. Теперь петербуржцам предложили выбрать имя для малыша.

О конкурсе на лучшее имя пресс-служба парка объявила в субботу, 14 августа. Сотрудники учреждения рассказали, что детеныш почти все время проводит с мамой. Девочка уже начинает пробовать взрослую пищу, ей нравится перец, вареные яйца и морковка.

По условиям конкурса, имя для обезьянки должно быть греческим, так как именно такие клички и у остальных членов семейства. Предложить свои варианты можно с 14 по 29 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк показал, как лемур катается на черепахе. Летом рептилии и приматы живут в одном вольере.