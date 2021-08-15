Переболевшим COVID-19 посоветовали петь народные песни

Кроме того, как указывает врач, стоит принимать витамин D. Фото: pixabay

Кроме того, как указывает врач, стоит принимать витамин D. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни, чтобы восстановить органы дыхания после перенесенного коронавируса.

Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Ее слова передает РИА Новости.

Для восстановления легких специалист порекомендовала петь народные протяжные песни. При этом петь их нужно на выдохе, негромко и в удобной тональности.

Также Омарова посоветовала постковидным пациентам полноценно и правильно питаться после болезни. После ковида у больных теряется мышечная масса и белок, поэтому нужно добавить в рацион белковую пищу, в том числе растительную, а также цельнозерновые продукты, овощи, фрукты. Кроме того, как указывает врач, стоит принимать витамин D.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила причины потери обоняния при коронавирусе.