На стоянке на Маршала Блюхера полыхает трактор

В воскресенье утром в Калининском районе Петербурга загорелась дорожная техника.

Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях. Все случилось на автостоянке на перекрестке проспекта Маршала Блюхера с Кушелевской дорогой. Информация об этом появилась в 9 утра в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным кадрам, там горит один из тракторов, припаркованных рядом друг с другом. Огонь полностью охватил машину, черный столб дыма видно за несколько километров от места ЧП.

О пострадавших не сообщается. Причины пожара пока неизвестны. Свидетели произошедшего вызвали экстренные службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что частный дом загорелся на 150 «квадратах» в Новополье. В 5:49 пожар потушили. Предварительно, никто не пострадал.