Частный дом загорелся на 150 «квадратах» в Новополье

В Ломоносовском районе Ленобласти под утро 15 августа случился пожар в частном доме. Его тушили более полутора часа.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, оперативные службы узнали о пожаре в 4:10 утра. Очевидцы вызвали пожарных и сообщили, что горит частный дом в деревне Новополье.

К месту происшествия направили дежурную смену 134 пожарной части противопожарной службы Ленобласти и 54 пожарно-спасательную часть Петербурга — всего 10 специалистов и две пожарные машины.

Площадь пожара в частном доме достигла 150 квадратных метров. В 5:49 пожар потушили. Предварительно, никто не пострадал.

Причину возгорания выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в двухкомнатной квартире на 7-й Красноармейской тушили 22 спасателя.