Пожар в двухкомнатной квартире на 7-й Красноармейской тушили 22 спасателя

Пожар в двухкомнатной квартире на 7-й Красноармейской тушили 22 спасателя
Пожар произошел в доме на 7-й Красноармейской улице. Фото: скриншот google/maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 15 августа, в доме 22-24 на 7-й Красноармейской улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:05. К месту происшествия оперативно выехали 22 сотрудника на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в отдельной квартире выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

В 00:39 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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