Девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице

Пожар случился у дома 32 по Сердобольской улице. Фото: скриншот google/maps

Пожар случился у дома 32 по Сердобольской улице. Фото: скриншот google/maps

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил «ГАЗель».

Возгорание случилось в субботу, 14 августа, у дома 32 на Сердобольской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:02. К месту ЧП оперативно выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в транспортном средстве сгорели все сгораемые части.

К 20:04 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино.