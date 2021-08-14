Девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице

Девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице
Пожар случился у дома 32 по Сердобольской улице. Фото: скриншот google/maps

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил «ГАЗель».

Возгорание случилось в субботу, 14 августа, у дома 32 на Сердобольской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 20:02. К месту ЧП оперативно выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в транспортном средстве сгорели все сгораемые части.

К 20:04 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Останки времен ВОВ нашли при проведении земляных работ в Лужском районе
Путин призвал максимально сохранить лесные богатства
В Петербурге почти 500 ковид-пациентов находятся в реанимации
Девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице
Мужчина избил водителя из-за сбитой собаки в Песочном
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Бе-200
Десять спасателей тушили баню в Зеленогорске
В Москве задержали мать, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак