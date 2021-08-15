На Обводном канале загорелся чердак набитый мусором

В Петербурге в Адмиралтейском районе огонь забрался на один из чердаков города.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 15 августа пожарные машины отправились в Адмиралтейский район Северной столицы на набережную Обводного канала дома 134-138.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 13:18 .

Оказалось, что пожар случился в здании, которое никак не эксплуатируется. Там горел мусор на чердаке на площади два квадратных метра.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать не сразу, только через 48 минут, к 14:06.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 13 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент нет информации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино.