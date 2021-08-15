Владимир Путин наградил девочку, спасшую детей в Петербурге

Владимир Путин наградил девочку, спасшую детей в Петербурге
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении девочки, спасшей детей в Петербурге. Фото: Фото: www.kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил девочку, которая спасла от гибели детей в Петербурге.

Школьница получила медаль «За спасение погибавших», говорится в указе главы страны.

Происшествие случилось еще в прошлом году, в январе. Школьница приехала в Северную столицу из города Вышний Волочек. Когда девочка шла у Дудергофского канала, то решила перебраться с одного берега на другой. Уже на мосту школьница поняла, что в воде дети. Они кричали и звали на помощь.

Отважная десятиклассница тут же бросилась к воде. Взяв обоих мальчиков за руки, она постаралась успокоить напуганных детей. Один из них дернул девочку, и она также оказалась в воде. Однако школьница сумела удержать в ледяной воде на плаву обоих детей. К месту происшествия подоспели взрослые, которые и помогли всем троим выбраться из воды.

Мальчикам, которые чуть не утонули оказалось по 11 и 9 лет. С ними все хорошо. А отважная школьница была награждена президентом России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин посмертно наградил погибших в Турции российских летчиков.

награждение новости СПб путин спасение утопающих


 

Новости партнеров
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Мурманском шоссе массовая авария привела к пробке в 5 километров
Консерваторию Римского-Корсакова отремонтируют на год раньше срока
Владимир Путин наградил девочку, спасшую детей в Петербурге
Две иномарки на Среднем проспекте В.О. не дают проехать трамваям
На Обводном канале загорелся чердак набитый мусором
Течение Covid в Петербурге: 500 — в реанимации, 200 — на ИВЛ
Доктора из Петербурга создали упражнения для реабилитации после ковида
Грозы, ливни и сильный ветер. Как начнется неделя в Петербурге