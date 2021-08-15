Владимир Путин наградил девочку, спасшую детей в Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил девочку, которая спасла от гибели детей в Петербурге.

Школьница получила медаль «За спасение погибавших», говорится в указе главы страны.

Происшествие случилось еще в прошлом году, в январе. Школьница приехала в Северную столицу из города Вышний Волочек. Когда девочка шла у Дудергофского канала, то решила перебраться с одного берега на другой. Уже на мосту школьница поняла, что в воде дети. Они кричали и звали на помощь.

Отважная десятиклассница тут же бросилась к воде. Взяв обоих мальчиков за руки, она постаралась успокоить напуганных детей. Один из них дернул девочку, и она также оказалась в воде. Однако школьница сумела удержать в ледяной воде на плаву обоих детей. К месту происшествия подоспели взрослые, которые и помогли всем троим выбраться из воды.

Мальчикам, которые чуть не утонули оказалось по 11 и 9 лет. С ними все хорошо. А отважная школьница была награждена президентом России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин посмертно наградил погибших в Турции российских летчиков.