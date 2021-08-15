Путин посмертно наградил погибших в Турции российских летчиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами российских военных, погибших при тушении лесных пожаров в Турции.

Президентский указ опубликован 15 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

Пожарный самолет Бе-200 Минобороны потерпел крушение, заходя на посадку после тушения лесного пожара в районе города Адана. На борту находились пятеро российских военных и трое граждан Турции, которые указывали экипажу на очаги огня. Все погибли.

На место направлена комиссия Минобороны для выяснения причин крушения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минобороны подтвердили гибель пяти россиян при крушении Бе-200 в Турции.