В Минобороны подтвердили гибель пяти россиян при крушении Бе-200 в Турции

В Минобороны подтвердили гибель пяти россиян при крушении Бе-200 в Турции
В Турции разбился пожарный самолет Бе-200. Фото: instagram.com/sehrinedeleri/

В Минобороны РФ подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который потерпел крушение на юго-востоке Турции 14 августа, погибли.

На борту самолета находилось пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции, пишет РИА «Новости».

По предварительной информации, самолет потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

Авиакатастрофа произошла у населенного пункта Адана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Аляске 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По данным береговой охраны штата, о крушении самолета стало известно в четверг в 11:20 по местному времени (22:20 по московскому).

Бе-200 минобороны рф турция


 

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