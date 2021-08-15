Консерваторию Римского-Корсакова отремонтируют на год раньше срока

В Петербурге вот уже более шести лет пытаются закончить реставрацию основного здания консерватории имени Римского-Корсакова. Работы закончатся на год раньше заявленного срока.

Для посетителей оно должно открыть свои двери уже в 2024 году. Соответствующее постановление утвердило правительство Российской Федерации.

Закончить все работы раньше положенного срока стало возможно в связи с опережающими темпами строительных работ.

Изменения графика сделали необходимым пересмотреть сроки предоставления федерального финансирования. Теперь в 2022 году на реконструкцию консерватории будет выделено более 4,9 млрд рублей, а в 2023 году — свыше 5,5 млрд рублей. В итоге на реконструкцию здания потратят еще более 15,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в музее Римского-Корсакова в Тихвине восстановили исторические интерьеры.