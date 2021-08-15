«Барселона» одержала первую победу после ухода Лионеля Месси

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче первого тура чемпионата Испании.

Матч прошел в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победившей команды дубль оформил Мартин Брейтуэйт, мячи забили Жерар Пике и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Причиной его ухода из клуба стали финансовые и структурные ограничения, которые существуют в чемпионате Испании.

Месси выступал за «Барселону» с 17 лет. Он участвовал в 520 матчах и забил 474 гола. Вместе с клубом он 10 раз выиграл чемпионат Испании, три раза стал победителем на чемпионате мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Барселона» уступила «Атлетику» в финале Суперкубка Испании. «Атлетик» Бильбао стал обладателем Суперкубка Испании. Команда обыграла «Барселону» со счетом 2:3 в дополнительное время.