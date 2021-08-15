Сутормин: «Зениту» тяжело даются матчи с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Он отметил, что петербургскому клубу тяжело даются с «Локомотивом» в Москве, сообщает «Матч ТВ».

«В целом — боевой матч, и, наверное, можно сказать, что счет по игре. Конечно, нам хотелось победить, но мы упустили преимущество в один гол. Будем работать дальше», — рассказал футболист.

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. У петербургского клуба на 85-й минуте отличился Алексей Сутормин, реализовавший пенальти. В составе «Локомотива» с пенальти отличился Федор Смолов (90). Гости с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Далера Кузяева.

Сине-бело-голубые с десятью очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) – четвертый. Следующий матч состоится 21 августа. «Зенит» сыграет с «Уфой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики футбольного клуба «Зенит» решили почтить память советского рок-музыканта, автора песен, художника и актера Виктора Цоя прямо перед матчем с «Локомотивом». Незадолго до игры с московским «Локомотивом», футбольные фанаты на гостевой трибуне вывесили баннер со словами «Цой жив». Подобный жест не случайный.