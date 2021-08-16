В Пулково 16 августа нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 16 августа, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на среду, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывали 14 самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Йошкар-Олы, Симферополя, Мирного, Стамбула, Сочи, Москвы, Калининграда, Курска, Ханты-Мансийска. Задержалист два рейса до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:06, и 18:05, однако время вылета сдвинули. С опозданием вылетел рейс до Йошкар-Олы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:40, но самолет перенесли на 07:25.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.Ведь поезд поможет быстрее добираться до аэропорта.