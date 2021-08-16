Врач рассказала о длительности постковидного синдрома

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

По ее словам, выздоровление при легком течении коронавируса наступает примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом — через три-шесть недель. В некоторых случаях даже после того, как ПЦР-тест у переболевшего оказывается отрицательным, симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, сообщает РИА Новости.

С начала пандемии в России выявлено 6 600 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 499 летальных исходов, выздоровели 5 884 316 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у москвича Сергея Тарасенко рекордных 27 тысяч антител после прививки «Спутником V» в феврале. Врачи считают, что такой уровень может говорить о сильной иммунной системе, которая хорошо защищает от ковида.