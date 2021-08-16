Мужчина избил до полусмерти подростка на Загородном проспекте

В Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.

Как стало известно, Gazeta.SPb.ru, 13 августа в отдел полиции сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии ребенка. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом решетчатой пластинки и решетчатой кости, перелом задней стенки лобной пазухи, перелом верхней стенки правой орбиты, гематому лба, ушиб носа и ссадину на лице.

Было возбуждено уголовное дело.

На следующий день, к правоохранителям самостоятельно пришел мужчина, работающий инженером. Он объяснил, что между ним и подростком случилась ссора. В результате чего мужчина взял за ногу и куртку мальчика, приподнял над землей и отпустив, бросил на асфальт, после чего ушел с места происшествия.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кровавая драка соседей не давала петербуржцу отправится на работу.