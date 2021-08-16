Стали известны улицы Петербурга, где установят передвижные фоторадары

Назвали улицы Петербурга, где передвижные фоторадары будут работать на этой неделе. Фото: Рxhere

Назвали улицы Петербурга, где передвижные фоторадары будут работать на этой неделе. Фото: Рxhere

В Северной столице были названы улицы, где установлены передвижные фоторадары, которые будут работать уже на этой неделе. Данные комплексы заработают с 16 по 22 августа.

Как сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи информации, на текущей неделе несколько комплексов начнут работать уже с 8 утра. Это будет в поселке Шушары, на Витебском проспекте и в Петергофе.

Позднее всего, когда комплексы закончат свою работу 21 час, как, например, на дорогах к поселкам Комарово и Репино.

Более детальную информацию можно получить на сайте Городского мониторингового центра. Сведения о замеченных нарушениях передаются напрямую в ЦАФАП. А уже там инспектора составляют протоколы о нарушениях сразу после того, как убедились в их истине.

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