Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в такси

Комитет по транспорту ведет постоянную работу по обеспечению COVID-безопасного транспорта. Фото: Baltphoto/ Елена

Комитет по транспорту ведет постоянную работу по обеспечению COVID-безопасного транспорта. Фото: Baltphoto/ Елена

Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в такси. Компаниям направили письма с предупреждением.

С воскресенья, 15 августа, такси могут работать при наличии 80% привитых сотрудников. Об этом сообщает Комитет по транспорту

Необходимость вакцинации поддерживают организации «Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф» и другие компании. Они готовы принимать все коронавирусные меры,

«Яндекс» разместил на картах отметки для водителей такси с указанием пунктов прививки. «Таксовичкоф» позаботился о прививочном пункте на своей площадке, «Сити-Мобил» вакцинирует сотрудников при поддержке администрации Красногвардейского района.

Быстрыми темпами вакцинация идет во всей транспортной отрасли. Комитет ведет постоянную работу по обеспечению безопасного от ковида транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе.