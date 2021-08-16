В Ленобласти отремонтируют музей художника Ивана Билибина

В Ленобласти отремонтируют музей художника Ивана Билибина
Ремонт музея Билибина завершится в 2022 году. Фото: администрация Ленобласти

В Ивангороде начался ремонт особняка, где хранится коллекция русского художника, иллюстратора Ивана Билибина. Работы проводят к 145-летию со дня рождения художника.

Как сообщили в областной администрации, проект ремонта фасадов ивангородского особняка Филиппа Пантелеева, признанного объектом культурного наследия, разработали в прошлом году. В доме также отремонтируют столярные заполнения, двери и систему отопления. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.

Кроме того, в этом году закончилась реставрация еще восьми из 33 картин из коллекции Ивана Билибина и русской художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой.

В особняке хранится крупнейшая в мире коллекция работ и личных вещей Ивана Билибина. Музей открылся в 1980 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полным ходом идет реставрация киновии Александро-Невской Лавры.

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