В Петербурге полным ходом идет реставрация киновии Александро-Невской Лавры

В этом году вся Россия отмечает 800-летие Александра Невского. Для Петербурга это особый праздник, ведь князь Александр Невский — небесный покровитель нашего города. Северная столица стала центром празднования юбилейной даты. Речь идет не только о культурных событиях, еще одна важная задача в этот значимый год – сохранение исторического наследия. В 2019-м году уже был восстановлен храм Святой Троицы на Октябрьской набережной в составе киновии Александро-Невской лавры. Теперь к финалу близится реставрация всего комплекса киновии, расселение келейных корпусов уже началось.

Россия уже отметила день рождения Александра Невского 12 июня. В воскресенье, 25 июля, в День Военно-морского флота Минобороны передало в дар военным морякам иконы святого Александра Невского флотского образца XVIII века. Главное событие еще впереди – 12 сентября, в день перенесения мощей Александра Невского, пройдет Патриаршее богослужение в Александро-Невской лавре.

Примечательно, что в год Александра Невского в Петербурге входит в завершающую стадию реставрация киновии Александро-Невской Лавры. С греческого слово «киновия» можно перевести как «общежитие», комплекс зданий был построен в середине XIX века для больных и престарелых монахов

В составе комплекса не только храм, но и Дом причта, монастырская баня, звонница, музей киновии, отпевальня и другие сооружения. У каждого из них была интересная и не самая простая судьба. Игумен Фома, настоятель храма Святой Троицы на Октябрьской набережной уверен: восстановление храма, которое завершилось в 2019-м году, — настоящее чудо, ведь здание было разрушено в годы советской власти. В самом святом месте церкви, алтаре, был обустроен туалет.

Работы по реставрации киновии стали возможны благодаря Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге . С его помощью, с 2015 года был сохранен фундамент, подвальный этаж, произведен демонтаж конструкций, появившихся в советское время. Поддержка фонда смогла привести Свято-Троицкий собора и других здания киновии в первозданный вид. Рядом с храмом появились две детские площадки, разбиты газоны, высажены кусты, уложена брусчатка, установлена ограда с въездными воротами.

В ходе работ выяснилось, что для создания оптимальных условий, нужно решить нюансы, которые появились в процессе эксплуатации. Например, в помещениях необходимо установить сплит-систему для борьбы с жарой, которая царила в городе более месяца.

«Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге не оставляет нас. Они понимают, что разрушить было легко, а восстановить нужно не только здания, но и приходскую жизнь», — заметил игумен Фома.

Еще один восстановленный с помощью Фонда объект — музей киновии на цокольном этаже. Он состоит из разных отделов, например, «Дары музея», — там представлены экспонаты, подаренные прихожанами.

Дом причта восстановили из бывшего автосервиса. Как рассказал Gazeta.SPb иерей Богдан Полевой, который занимался реставрацией по линии РПЦ, теперь здесь располагается административный корпус с классами для воскресной школы, трапезной, актовым залом и административными помещениями. Воссозданы также были баня, и отпевальня.

Сейчас идет расселение келейных корпусов. Эту работу запустили еще в 2020-м году. Часть помещений корпусов находится в собственности города и сдается по договору социального найма. Еще часть – в частной собственности. По словам иерея Богдана Полевого, это не лучшее место для жизни обычных петербуржцев – рядом находится дорога, от которой идет шум.

Ожидается, что после расселения эти помещения будут переданы храму. В них хотят переселить братию и организовать гостиницу для паломников, чтобы они смогли оставаться здесь на недорогой ночлег. В 2022-м году планируют приступить уже к ремонту фасадов.

«Важную роль в этой работе играет Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Без него это было бы невозможно либо, ремонт мог бы затянуться на годы. Фонд работает в четком направлении, у нас отличные с ним отношения. Эти люди с умом тратят средства на восстановлении объектов в нашем городе», — подчеркнул иерей Богдан Полевой.