Роспотребнадзор проверит воздух после пожара полигоне ТБО «Новосёлки»

Из-за того, что на полигоне ТБО «Новосёлки», где мусор размещают на хранение, обеззараживают и перерабатывают, произошло возгорание, Управление Роспотребнадзора решило исследовать воздух на местности.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщает, что ведомство вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехало проверить атмосферный воздух.

Необходимо выяснить, содержатся ли в окружающей среде вредные вещества на территориях селитебной зоны Выборгского и Приморского районов Петербурга с учетом направления ветра.

Были взяты пробы воздуха. Их отправили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге», чтобы исследовать.

Напомним, что по словам очевидцев, в районе Горского шоссе горел полигон с твердыми отходами, горение наблюдалось отдельными очагами на глубине до двух метров. В ликвидации пожара участвовали пять самосвалов, три бульдозера, один экскаватор и поливальная машина. Пламя охватило строительный мусор на площади 100 «квадратов», пишет ТАСС. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обводном канале загорелся чердак набитый мусором.