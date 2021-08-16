4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности

В больницу Петербурга пришла мать с ребенком на руках. Женщина утверждает, что малыш поскользнулся и выпал из окна 16 этажа на проспекте Солидарности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, происшествие случилось 15 августа в Невском районе города.

Так, в приемный покой роддома пришла 32-летняя мать, на руках которой был ребенок. Мальчик оказался мертв, так как выпал из окна квартиры, расположенной на 16 этаже.

Женщина оказалась уроженкой Азербайджана. По ее словам, ее сын, которому только в июне исполнилось 4 года поскользнулся и выпал из окна.

Тело мальчика направили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование. Проверку начал Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово двухлетний малыш выпал с 16-ого этажа.