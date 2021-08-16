4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности

4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности
Ребенок выпал из окна на проспекте Солидарности. Фото: pixabay

В больницу Петербурга пришла мать с ребенком на руках. Женщина утверждает, что малыш поскользнулся и выпал из окна 16 этажа на проспекте Солидарности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, происшествие случилось 15 августа в Невском районе города.

Так, в приемный покой роддома пришла 32-летняя мать, на руках которой был ребенок. Мальчик оказался мертв, так как выпал из окна квартиры, расположенной на 16 этаже.

Женщина оказалась уроженкой Азербайджана. По ее словам, ее сын, которому только в июне исполнилось 4 года поскользнулся и выпал из окна.

Тело мальчика направили в морг, чтобы провести судебно-медицинское исследование. Проверку начал Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово двухлетний малыш выпал с 16-ого этажа.

новости СПб падение из окна пострадал ребенок происшествие проспект солидарность


 

Новости партнеров
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-эпидемиолог объяснил, какая вакцина защитит от новых штаммов COVID-19
4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности
Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Президент бежал, в аэропорту — давка: власть в Афганистане захватили ...
От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай
Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования
В Китае знают, как спасти лысых мужчин
Во вторник в Петербург придут ливни и грозы