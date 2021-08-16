В Кудрово двухлетний малыш выпал с 16-ого этажа

Иностранка выпала из окна на Областной улице. Фото: Pixabay

Иностранка выпала из окна на Областной улице. Фото: Pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе города двухлетний мальчик выпал из окна 16 этажа. Выжить ребенку не удалось.

Об этом сообщают очевидцы происходящего в группе в социальной сети «ВКонтакте» 15 августа.

Несчастье случилось вечером по Областной улице. По некоторой информации, мама малыша в момент трагедии находилась в другой комнате.

78.ru пишет, что, по словам соседей семьи, мальчик еще дышал, когда его забирала бригада скорой медицинской помощи. Однако спасти ребенка не удалось. Уже в больнице он скончался.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.

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