На Будапештской под окнами заметили тело ученицы 9-го класса

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошла трагедия, унесшая жизнь девятиклассницы.
Как сообщает 78.ru, под окнами дома на Будапештской улице нашли тело девятиклассницы.
Оказалось, что ближе к ночи, 13 августа, под окнами дома на Будапештской улице обнаружили тело девятиклассницы.
Возможно, девушка разбилась, когда выпала с шестого этажа. Именно это могло стать причиной смерти 15-летней школьницы, которая ушла из жизни, когда скорая помощь уже была в пути.
Обстоятельства и причины трагического случая предстоит установить правоохранительным органам. Отмечается, что погибшая была из полной семьи и на учете не состояла. Родители подростка индивидуальные предприниматели.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа.