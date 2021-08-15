На Будапештской под окнами заметили тело ученицы 9-го класса

На Будапештской под окнами заметили тело ученицы 9-го класса
Девушка могла выпасть из квартиры на шестом этаже. Фото: pixabay

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошла трагедия, унесшая жизнь девятиклассницы.

Как сообщает 78.ru, под окнами дома на Будапештской улице нашли тело девятиклассницы.

Оказалось, что ближе к ночи, 13 августа, под окнами дома на Будапештской улице обнаружили тело девятиклассницы.

Возможно, девушка разбилась, когда выпала с шестого этажа. Именно это могло стать причиной смерти 15-летней школьницы, которая ушла из жизни, когда скорая помощь уже была в пути.

Обстоятельства и причины трагического случая предстоит установить правоохранительным органам. Отмечается, что погибшая была из полной семьи и на учете не состояла. Родители подростка индивидуальные предприниматели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа.

новости СПб падение с высоты происшествие


 

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