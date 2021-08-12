В Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа

В Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа
Молодой человек разбился насмерть, упав с 20 этажа. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Выборгском районе под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа, около 04:00, по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что у дома на улице Фёдора Абрамова лежит мужской труп.

Через некоторое время прибыл наряд полиции. Было определено, что из окна указанного дома, расположенного на 20 этаже, выпал 17-летний парень. Полученные в результате падения травмы оказались не совместимы с жизнью молодого человека. Поэтому подросток скончался на месте происшествия.

Известно, что парень жил в этом доме с матерью. На учете подросток никогда не состоял. В данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Тело отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово у алкогольного магазина лежало тело. Девушка выпала с 9 этажа.

новости СПб падение с высоты происшествие улица федора абрамова


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СПбГУ не будет требовать справки о вакцинации для заселения в общежития
На Выборгском шоссе женщина с рюкзаком выпала с 22 этажа
Во Всеволожске мужчина стрелял по соседу
В Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа
В Петроградском районе подкинули новорожденного
В Петербурге раскрыли преступление 25-летней давности
На Васильевском острове у шиномонтажки мужчина домогался девушки
Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки-юриста на Дачном