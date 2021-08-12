В Петербурге 17-летний парень выпал с 20 этажа

В Петербурге в Выборгском районе под окнами дома обнаружили тело 17-летнего подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа, около 04:00, по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что у дома на улице Фёдора Абрамова лежит мужской труп.

Через некоторое время прибыл наряд полиции. Было определено, что из окна указанного дома, расположенного на 20 этаже, выпал 17-летний парень. Полученные в результате падения травмы оказались не совместимы с жизнью молодого человека. Поэтому подросток скончался на месте происшествия.

Известно, что парень жил в этом доме с матерью. На учете подросток никогда не состоял. В данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Тело отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово у алкогольного магазина лежало тело. Девушка выпала с 9 этажа.