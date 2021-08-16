Петербуржцы помогли задержать насильника, напавшего на двух женщин

В Московском районе местные жители помогли полиции задержать злоумышленника, за день пытавшегося изнасиловать двух женщин.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, в ночь на 14 августа неизвестный напал на 29-летнюю женщину, работающую барменом, на проспекте Юрия Гагарина. Он избил ее руками и ногами, а после совершил над ней сексуальное насилие.

В больнице потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и ушибы. Было возбуждено уголовное дело.

Следующее преступление произошло в ночь на 15 августа на проспекте Космонавтов. Мужчина, применив физическую силу, пытался изнасиловать 52-летнюю женщину, работающую уборщицей в больнице. Это заметили случайные прохожие. Очевидцы сразу вызвали полицию и удерживали насильника до прибытия правоохранителей.

Женщину госпитализировали с переломом, ушибами и гематомами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что насильника, напавшего на женщину на проспекте Юрия Гагарина, арестовали.