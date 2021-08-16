На Киевском шоссе загорелся «БМВ»

Очередной пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга..

Сегодня, в понедельник, 16 августа в почти в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу Киевское шоссе. Загорелась машина марки «БМВ». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Через полчаса огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы: две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за того, что на полигоне ТБО «Новосёлки», где мусор размещают на хранение, обеззараживают и перерабатывают, произошло возгорание, Управление Роспотребнадзора решило исследовать воздух на местности. Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщает, что ведомство вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехало проверить атмосферный воздух.