На Киевском шоссе загорелся «БМВ»

На Киевском шоссе загорелся &#171;БМВ&#187;
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Pixabay

Очередной пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга..

Сегодня, в понедельник, 16 августа в почти в восемь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу Киевское шоссе. Загорелась машина марки «БМВ». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Через полчаса огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы: две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за того, что на полигоне ТБО «Новосёлки», где мусор размещают на хранение, обеззараживают и перерабатывают, произошло возгорание, Управление Роспотребнадзора решило исследовать воздух на местности. Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщает, что ведомство вместе с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехало проверить атмосферный воздух.

ГУ МЧС России по Петербургу киевское шоссе новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула
Путин поручил газифицировать первыми города проекта «Чистый воздух»
Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса
Беглов рассказал, как за неделю изменилась ситуация с COVID-19
На Киевском шоссе загорелся «БМВ»
Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
Россиянам рассказали о формате нового учебного года в школах
Ковидный госпиталь в «Ленэкспо» почти полностью законсервируют