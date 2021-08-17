КАД-2, Пулково и метро: Александр Беглов отправляется в Москву

КАД-2, Пулково и метро: Александр Беглов отправляется в Москву
Александр Беглов проведет в Москве рабочие встречи. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов проведет в Москве несколько рабочих встреч.

17 и 18 августа градоначальник города на Неве обсудит в столице с руководителями федеральных ведомств реализацию тех проектов, которыми поручил заняться президент России Владимир Путин 25 июля, когда был в Петербурге.

В том числе, с руководством ОАО «РЖД» Беглов поговорит о развитии петербургского железнодорожного узла. С банком ВТБ обсудит развитие второго терминала аэропорта Пулково и повышение транспортной доступности воздушной гавани. С государственной компанией «Автодор» обсудят перспективы строительства КАД-2.

Кроме того, у Александра Беглова в планах поговорить об обновлении вагонного парка метрополитена Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов рассказал, как за неделю изменилась ситуация с COVID-19.

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