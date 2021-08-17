Медики Петербурга получили соцвыплаты за работу с ковид-пациентами

Петербургские медики получили соцвыплаты за работу с коронавирусными больными. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Петербургские медики получили соцвыплаты за работу с коронавирусными больными. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Северной столице порядка 25 тыс. работников медицинской сферы получили социальные выплаты за то, что работали в стационарах, где лечатся коронавирусные больные.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по социальной политике, 17 августа, 24 087 медиков города на Неве получили единовременные выплаты за время пандемии коронавируса.

Известно, что соцвыплаты были созданы для тех сотрудников больниц, которые оказывают помощь заражённым COVID-19.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что выплаты предполагается выплачивать до конца сентября.

Кроме того, по словам Беглова, Северной столице не нужно дополнительное финансирование для решения данного вопроса. Денежные средства для медиков будут браться из резервного фонда города. За время пандемии Петербург успел выплатить 7,4 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 46 млрд рублей на доплаты медикам.