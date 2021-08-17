Беглов на встрече с «Автодором» заявил, что Петербургу уже нужен КАД-2

Беглов на встрече с «Автодором» заявил, что Петербургу уже нужен КАД-2
Александр Беглов обсудил с руководством госкомпании «Автодор» перспективы строительства КАД-2. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в Москве, на рабочей встрече с руководством государственной компании «Автодор», обсудил перспективы строительства КАД-2.

Именно «Автодору» могут поручить строительство второго, более удаленного от города кольца КАД-2, которое необходимо Петербургу и Ленинградской области.

Беглов отметил, что когда проектировали КАД-1, то расположили его «близко» лишь потому, что знали о неизбежности строительства второго кольца.

«Мы уже тогда понимали, что одного кольца хватит лет на 15-20 максимум. Так и получилось», – добавил градоначальник.

Александр Беглов уверен, что если за реализацию проекта возьмется «Автодор», то жители города и области в сжатые сроки получат скоростную магистраль непрерывного движения.

«Мы отведем на КАД-2 часть транзитного потока по Панъевропейскому транспортному коридору Хельсинки – Москва. Также эта автодорога позволит ускорить многие интеграционные процессы и придаст новый импульс развитию нашей агломерации», – заявил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, что изменится после запуска КАД-2 в Петербурге.

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