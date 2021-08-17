Беглов: движение высокоскоростных поездов планируется начать в 2026

Беглов: движение высокоскоростных поездов планируется начать в 2026
По словам Беглова, магистральное внеуличное движение – это быстрый, комфортный и безопасный способ сообщения с городами-спутниками Петербурга и центрами Ленобласти. Фото: РЖД

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу в Москве с руководством «РЖД». Обсуждалось развитие петербургского железнодорожного узла.

Александр Беглов вспомнил, что концепцию по развитию железнодорожной инфраструктуры пригородных и внутригородских пассажирских перевозок одобрили еще в 2019-2020 годах.

В настоящий момент стартовало проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

По словам главы города, движение высокоскоростных поездов собираются начать в 2026 году. Запуск нового транспорта необходим, так как в Петербург по железной дороге прибывают все больше и больше людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга.

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