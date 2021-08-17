На 40 опасных перекрестках в Петербурге поставят камеры

В Петербурге 40 аварийно-опасных перекрестков оборудуют камерами фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Город продолжает выполнять проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. В июле в Петербурге установили 220 новых комплексов контроля за скоростью. Сейчас идет второй этап проекта — камеры появятся еще на 40 опасных перекрестках.

Комплексы фото- и видео-фиксации по многим адресам, в том числе в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Калининском районах. На каждом перекрестке установят от 10 до 24 камер.

Работы должны завершить в октябре текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны улицы Петербурга, где установят передвижные фоторадары.