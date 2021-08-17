Из пещеры в Абхазии достали тело россиянина, пропавшего в 2020 году

В Абхазии сотрудники МЧС извлекли из самой глубокой пещеры тело российского туриста, который числился пропавшим с прошлого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, спасатели проводили операцию по подъему тела в течение пяти дней. Его тело удалось отправить на поверхность и доставить в морг.

Ранее российские спелеологи обратились в министерство по ЧС Абхазии с просьбой о помощи в извлечении на поверхность тела коллеги. Мужчину обнаружили в пещере Веревкина на глубине 1,1 тысячи метров. Спелеолог пропал в ноябре прошлого года.

Пещера Веревкина находится на Гагрском хребте. Спелеологи смогли достичь ее дна только в 2018 года, тогда же была установлена протяженность пещеры — более 2200 метров.

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