Выявлен резкий рост числа заболевших COVID в Петербурге за сутки

Выявлен резкий рост числа заболевших COVID в Петербурге за сутки
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 636 человек.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Город поднялся на первую строчку рейтинга по заболеваемости коронавирусом среди регионов Российской Федерации.

Следом по суточному показателю в антирейтинге стала Москва — 1 590 случаев заражения. На третьем месте Московская область — 1 240 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность повторного заражения коронавирусом может зависеть от иммунитета, полученного от предыдущего заболевания. В некоторых случаях антитела оказываются недостаточно надежными.

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