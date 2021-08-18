Выявлен резкий рост числа заболевших COVID в Петербурге за сутки

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 636 человек.

Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Город поднялся на первую строчку рейтинга по заболеваемости коронавирусом среди регионов Российской Федерации.

Следом по суточному показателю в антирейтинге стала Москва — 1 590 случаев заражения. На третьем месте Московская область — 1 240 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вероятность повторного заражения коронавирусом может зависеть от иммунитета, полученного от предыдущего заболевания. В некоторых случаях антитела оказываются недостаточно надежными.