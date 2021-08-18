Медики объяснили, почему переболевшие COVID повторно заражаются

Было зафиксировано немало случаев, когда пациенты переносили ковид дважды или трижды в год. Фото: unsplash

Было зафиксировано немало случаев, когда пациенты переносили ковид дважды или трижды в год. Фото: unsplash

Врачи считают, что вероятность повторного заражения коронавирусом зависит от иммунитета, полученного от предыдущего заболевания. В некоторых случаях антитела оказываются недостаточно надежными.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в беседе с «Газета.Ru», что человек может переболеть коронавирусом не больше двух-трех раз.

«10 раз за год человек вряд ли перенесет заболевание — это практически невозможно», — заявил специалист.

Покровский отметил, что обычно повторное заражение происходит спустя месяц или два после предыдущего заболевания. Было зафиксировано немало случаев, когда пациенты переносили ковид дважды или трижды в год.

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ им. Гамалеи Елена Бурцева согласилась с Покровским, добавив, что, как правило, повторно заражаются пациенты, которые переболели в легкой форме.

«Ведь чем тяжелее болеет человек, тем интенсивнее вырабатывается иммунитет. У людей с легким течением иммунитет может быть не таким напряженным», — объяснила Бурцева.

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