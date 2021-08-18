В МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы

В МФЦ Ленобласти начали принимать документы на визы
Несколько жителей Выборга уже подали документы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В некоторых районах Ленобласти местные жители теперь смогут обратиться в МФЦ для оформления визы. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Так, со вторника ленинградцы могут получить услугу в МФЦ Выборга, Рощино, Светогорска, Приморска, Кингисеппа, Ивангорода, Приозерска, Сосново и Сланцев.

Несколько жителей Выборга уже подали документы. С 1 сентября услуга будет доступна во всех МФЦ 47-го региона.

Оформить документы на визу в центрах Ленобласти могут и жители Петербурга. В будущем можно будет оформить страховку для выезда за рубеж и перевести документы на другие языки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Венгрия начала выдавать туристические визы россиянам. Подача документов возможна только по предварительной записи.

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