В Ленобласти украли косметику на 50 миллионов рублей

В Ленобласти украли косметику на 50 миллионов рублей
Из порта Усть-Луга выехал автомобиль с грузом косметических товаров, но до места назначения в Москву он так и не прибыл. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Заместитель начальника следственного отдела Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В транспортную полицию поступило сообщение, что из порта Усть-Луга выехал автомобиль с грузом косметических товаров, но до места назначения в Москву он так и не прибыл. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Следствие установило, что злоумышленник зарегистрировал подконтрольную ему транспортно-логистическую компанию на интернет площадке грузовых перевозок для кражи груза.

Желая создать видимость ведения реальной коммерческой деятельности компании, злоумышленник приискал логистическую компанию с заявкой на перевозку груза и при помощи стороннего автотранспорта неоднократно перевез товар незначительной стоимости.

Получив предложение на перевозку многомиллионного груза, он решил похитить товар. Он привлек неосведомленного о его преступных намерениях водителя и указал ему привезти товар на территорию складского помещения, в Санкт-Петербурге, достоверно зная, что адрес доставки не соответствует адресу, указанному в договоре заявке на перевозку груза. После того как водитель прибыл в место назначения, злоумышленник распорядился грузом по своему усмотрению.

Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила более 50 млн. рублей. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение мошенничества предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Стоит отметить, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий, совершенную в крупном размере и уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн.

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