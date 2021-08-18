Приставы помогли петербуржцу получить невыплаченную зарплату почти за год

Приставы помогли петербуржцу получить невыплаченную зарплату почти за год
Вскоре судебный пристав вынес запреты регистрационных действий в отношении нескольких автомобилей, принадлежащих организации. Фото: РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. 

Судебные приставы Пушкинского района помогли петербуржцу получить невыплаченную заработную плату почти за год. Работодатель выплатил своему работнику почти 1 миллион рублей заработной платы после принудительных мер.

В Пушкинском РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство о взыскании в пользу жителя города задолженности по заработной плате. Как выяснилось, мужчина после увольнения из электротехнической компании, где работал менеджером, не получил окончательный расчет у работодателя. Об этом сообщает РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Денежные средств за период работы с первого января 2020 года по четвертое декабря 2020 года работник так и не увидел. Петербуржец обратился в Кировский районный суд, который его поддержал и постановил выплатить в его пользу не только заработную плату, но и компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты в размере почти 1 миллион рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Вскоре судебный пристав вынес запреты регистрационных действий в отношении нескольких автомобилей, принадлежащих организации.

Эта мера заставила компанию поспешить с исполнением судебного решения. Заработную плату взыскали в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

За семь месяцев 2021 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу жителей города более 314 миллионов рублей заработной платы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.

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