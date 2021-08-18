СК задержал мужчину, домогавшейся девушки в Василеостровском районе

СК задержал мужчину, домогавшейся девушки в Василеостровском районе
Расследование уголовного дела продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный отдел по Василеостровскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний мужчина. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Об этом сообщает СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на 13 августа 2021 года, находясь у одного из домов по улице Кораблестроителей, напал на 21-летнюю девушку и, применяя физическую силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление иных аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время участились случаи нападения на женщин на улице и совершения в отношении них преступлений сексуального характера. Так, только за август 2021 года по указанных фактам возбуждено 3 уголовных дела. СК принимает все необходимые меры для раскрытия указанных преступлений и привлечения лиц, их совершивших к уголовной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Красногвардейском районе города женщина сообщила о том, что неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына.

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